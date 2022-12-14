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Первая лига

Яровинский высказался о своём возможном уходе из «Рубина»

14 Декабря 2022 • 14:55 Комментировать

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на слухи о своём возможном уходе из клуба.

«Ухожу ли я из «Рубина»? Никакие слухи комментировать не собираюсь. Дождитесь официального заявления», — цитирует Яровинского Sport24.

Напомним, Яровинский занял свой пост в декабре 2019 года, придя в казанский клуб вместе с главным тренером Леонидом Слуцким. В ноябре текущего года «Рубин» объявил об уходе 51-летнего специалиста,  который до сих пор так и не определился с новым местом работы.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги казанцы занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Олег Яровинский
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