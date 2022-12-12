Кавазашвили высказался о возможном назначении Карреры в «Рубин»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном назначении Массимо Карреры в казанский «Рубин».

«Рубин» долго думал и смотрел, кто за короткий период может вывести клуб в РПЛ. Массимо был обычным помощником главного тренера «Спартака», потом возглавил «красно-белых» и сделал команду чемпионом за недолгий срок. Почему «Рубину» не попробовать его взять к себе, чтобы он повторил свой подвиг?», — приводит слова участника ЧМ-1970 издание Metaratings.ru. По мнению эксперта, руководство казанской команды приглашает итальянца на небольшой срок ради возвращения в элиту российского футбола.

Напомним, что недавно появились слухи о возможном назначении Массимо Карреры в «Рубин», который остался без тренера после ухода Леонида Слуцкого.