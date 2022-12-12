Гурцкая: «До следующего лета нельзя говорить о том, что Каррера уедет из Италии»

Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался относительно слухов о возможном назначении Массимо Карреры на тренерский пост казанского «Рубина».

«До лета 2023 года вообще невозможно говорить о том, что Массимо уедет из Италии. Он всегда говорит в открытую, что не против вернуться в Россию в зависимости от предложения. Соответственно, такой вариант им рассматривается. Дальше будет зависеть от конкретики», — приводит слова Тимура издание Sport24.

Гурцкая отметил, что в настоящий момент конкретных переговоров о переезде экс-наставника «Спартака» в столицу Татарстана не ведётся.

Напомним, что после ухода Леонида Слуцкого «Рубин» не имеет постоянного главного тренера.