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Гурцкая: «До следующего лета нельзя говорить о том, что Каррера уедет из Италии»

12 Декабря 2022 • 22:27 Комментировать

Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался относительно слухов о возможном назначении Массимо Карреры на тренерский пост казанского «Рубина».

«До лета 2023 года вообще невозможно говорить о том, что Массимо уедет из Италии. Он всегда говорит в открытую, что не против вернуться в Россию в зависимости от предложения. Соответственно, такой вариант им рассматривается. Дальше будет зависеть от конкретики», — приводит слова Тимура издание Sport24.

Гурцкая отметил, что в настоящий момент конкретных переговоров о переезде экс-наставника «Спартака» в столицу Татарстана не ведётся.

Напомним, что после ухода Леонида Слуцкого «Рубин» не имеет постоянного главного тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Массимо Каррера Тимур Гурцкая
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