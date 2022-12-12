Салихова: Каррера в «Рубине»? Пофиг

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос о возможном назначении Массимо Карреры в «Рубин». Ранее сообщалось, что итальянский специалист является кандидатом на пост главного тренера казанской команды.

— Каррера может возглавить «Рубин». Потянет? — вопрос Салиховой.

— Пофиг, — сказала Салихова «РБ Спорту».

Кроме этого, супруга Федуна заявила, что не общается с агентом Тимуром Гурцкая, потому что не любит толстых, только если человек не болен.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «Рубин» не рассматривает кандидатуру Карреры, ведь специалист не может покидать пределы Италии до лета 2023 года.