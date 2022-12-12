«Рубин» ищет нового главного тренера после отставки Леонида Слуцкого. В СМИ появилась информация о том, что принять казанскую команду может итальянский специалист Массимо Каррера, которого в России хорошо знают по работе со «Спартаком». Впрочем, как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «рубиновые» не рассматривают кандидатуру Карреры. Дело в том, что этот тренер в настоящий момент не имеет права покидать пределы Италии. Запрет действует до лета следующего года.

Напомним, что в 2017 году под руководством Массимо Карреры «Спартак» завоевал титул чемпиона России.

«Рубин» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.