В «Рубине» высказались о возможном уходе Сайманова

В «Рубине» прокомментировали информацию о возможном уходе Рустема Сайманова с поста генерального директора казанского клуба.

«На данный момент у нас нет такой информации. Если будут новости, то о них можно будет узнать на официальном сайте клуба», — сообщила пресс-служба казанцев «Чемпионату».

Ранее в СМИ появилась информация, что в руководстве «Рубина» недовольны работой функционера, поэтому он может быть уволен в ближайшее время.

Казанский «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 набранных очков после 20 туров. Напомним, российский футбол ушел на зимнюю паузу до февраля 2023 года.