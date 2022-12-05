«СКА-Хабаровск» выдал серию хороших матчей перед зимними каникулами. На этом фоне руководители клуба поставили перед главным тренером команды Романом Шароновым задачу финишировать в зоне «стыковых игр» и, таким образом, претендовать на повышение в классе до Премьер-лиги. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашим данным, для достижения поставленной задачи «СКА-Хабаровск» планирует усилить состав. В настоящий момент клуб ищет хорошего игрока на позицию центрального защитника.

На текущий момент «СКА-Хабаровск» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. В последний раз клуб выступал в РПЛ в сезоне 2017/2018.