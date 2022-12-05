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Первая лига

Дзагоев признался, что летом мог уехать в зарубежный чемпионат

05 Декабря 2022 • 16:15 Комментировать

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев поделился информацией о сорвавшемся переходе в зарубежный клуб минувшим летом.

«Летом были варианты за границей. Команду не буду называть, но я был уже на низком старте. Не получилось, потому что сразу много агентов активизировалось. Не уверен, но, думаю, отчасти это так», — приводит слова Дзагоева «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Турции, поэтому если и «Рубин», и его самого устроит какое-то предложение, то переход возможен.

32-летний хавбек перебрался в казанский клуб в сентябре этого года. За это время он провел 12 матчей в Первой лиге, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Дзагоев
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