Дзагоев: «Вся команда расстроилась из-за ухода Слуцкого»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста наставника команды.

«Леонид Викторович — тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек. Викторыч так решил — значит, были свои причины», — приводит слова Дзагоева «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что отговаривать кого-то — это не его дело, если кому-то интересны подробности ухода тренера, то об этом необходимо спрашивать у него самого. Игрок добавил, что все игроки были расстроены таким решением.

В текущем сезоне 32-летний хавбек провел 12 матчей в Первой лиге, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.