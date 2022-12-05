Агент — о будущем Самошникова: «В январе будет встреча»

Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, ответил на вопрос о будущем своего клиента в клубе.

«Уходит ли Самошников из «Рубина»? У него действующий контракт. С «Рубином» пока не встречались, Илья в отпуске. После отпуска, в январе будет встреча», — заявил представитель игрока «РБ Спорту».

В этом сезоне 25-летний защитник принял участие в 16 матчах Первой лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две голевые передачи. Действующее трудовое соглашение Самошникова с казанским клубом истекает в конце текущего сезона.