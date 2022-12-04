Кротов: «Надеюсь, что республика выделит деньги на спасение «Уфы»

Форвард «Пари НН» Вячеслав Кротов высказался о ситуации в «Уфе». Нападающий защищал цвета башкирского клуба с 2015 по 2022 год.

«То, что происходит с «Уфой», конечно, не радует. Но я надеюсь, что республика выделит деньги на спасение клуба. Мне кажется, Газизов знает, как из этой ситуации выходить», — приводит слова Кротова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что у «Уфы» большие финансовые трудности, но генеральный директор команды Шамиль Газизов заявлял о готовности клуба доиграть текущий сезон.

Уфимцы занимают 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 18 набранных очков после 20 туров.