Плиев покинул «Уфу»

«Уфа» объявила о расставании с защитником команды Заурбеком Плиевым.

«Футбольный клуб «Уфа» и защитник Заурбек Плиев по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой контракт», — говорится в заявлении клуба в официальном телеграм-канале.

31-летний игрок перебрался в башкирский клуб в сентябре этого года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб планирует расстаться с 3-5 футболистами.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков после 20 туров.