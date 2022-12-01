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Первая лига

Газизов сообщил, что «Уфу» могут покинуть пять игроков

01 Декабря 2022 • 12:24 Комментировать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился информацией о трансферных планах клуба.

Газизов заявил порталу «РБ Спорт», что зимой команду покинет три-четыре, а может и пять футболистов, но на их место прибудут новые игроки, усиление точно будет, «Уфа» работает в этом направлении.

Ранее сообщалось, что башкирский клуб испытает серьезные финансовые проблемы, однако генеральный директор выразил уверенность в том, что команда доиграет сезон и не покинет Первую лигу.

После 20 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 18 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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