Новиков считает, что «Нефтехимик» мог выступить лучше в первой половине сезона

Наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался о результатах команды в первой части сезона.

«Оценивать результат «Нефтехимика» я бы сейчас не стал. Да, могли выступить лучше, но турнирная таблица отображает действительность», — заявил Новиков «РБ Спорту».

Специалист отметил, что в зимнюю паузу необходимо усилить состав команды и провести хорошую подготовку к весеннему отрезку.

«Нефтехимик» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 27 набранных очков после 20 туров. Стоит напомнить, что возобновление чемпионата произойдет в марте 2023 года.