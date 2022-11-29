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Первая лига

Тарханов: Если «Рубин» на меня выйдет, то буду думать

29 Ноября 2022 • 17:23 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможное назначение в «Рубин».

«Представители «Рубина» на контакт со мной не выходили. А если это случится, то посмотрим. «Рубин» – это интересная команда. В их составе есть хорошие футболисты», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

По мнению специалиста, нельзя говорить о провале Леонида Слуцкого в казанской команде, ведь она идет на третьей строчке и борется за выход в элитный дивизион.

Напомним, последним место работы Тарханова был армянский «Пюник», в котором он занимал должность вице-президента команды. Специалист покинул свой пост в конце декабря 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Тарханов
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