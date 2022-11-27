Агент высказался о возможном назначении Николича на пост главного тренера «Рубина»

Деян Йоксимович, агент бывшего наставника «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал новость о переговорах своего клиента с «Рубином», который сейчас выступает в Первой лиге.

Агент опроверг эту информацию, отметив, что ничего не слышал о переговорах сербского специалиста с казанским клубом. Ранее сообщалось, что «Рубин» покинул известный российский тренер Леонид Слуцкий.

«Журналистам просто скучно. Зима начинается, меньше гуляют, вот и выдумывают подобные вещи», — приводит слова Йоксимовича Sport24.

Напомним, что Николич покинул «Локомотив» осенью прошлого года и с тех пор находится без работы. Вместе с «железнодорожниками» тренер выиграл Кубок России, а также бронзовые медали чемпионата страны.