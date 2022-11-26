​Вилков: «Может, Слуцкий сошёл с ума»

Михаил Вилков, который ранее судил матчи Российской премьер-лиги, прокомментировал недавнюю отставку Леонида Слуцкого с должности главного тренера «Рубина». По мнению Вилкова, уход Слуцкого из казанского клуба является своевременным, поскольку новый рулевой зимой сможет перезагрузить команду.

Также Вилков высказался насчёт слов Слуцкого о качестве своей работы в «Рубине».

«Команда вылетела из РПЛ, а он говорит, что отработал великолепно. Может, он сошёл с ума. Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире», - высказался Вилков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.