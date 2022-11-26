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Первая лига

«Рубин» хотел пригласить Николича слухи

26 Ноября 2022 • 19:43 Комментировать
Рубин
...
Нефтехимик
Через 17 ч. 38 мин.

Сербский тренер Марко Николич мог возглавить «Рубин». По сведениям «Чемпионата», казанский клуб вел диалог с 43-летним специалистом о возможном назначении на пост главного тренера команды.

Ранее сам тренер заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что не исключает свое возвращение в Российскую премьер-лигу, но отметил, что тяжело работать в отсутствии еврокубковых турниров. Николич сообщил, что он может возглавить только тот клуб, у которого будет интересный проект.

Напомним, ранее Марко Николич занимал пост наставника московского «Локомотива» с мая 2020 по октябрь 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Марко Николич
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