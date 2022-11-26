Сербский тренер Марко Николич мог возглавить «Рубин». По сведениям «Чемпионата», казанский клуб вел диалог с 43-летним специалистом о возможном назначении на пост главного тренера команды.

Ранее сам тренер заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что не исключает свое возвращение в Российскую премьер-лигу, но отметил, что тяжело работать в отсутствии еврокубковых турниров. Николич сообщил, что он может возглавить только тот клуб, у которого будет интересный проект.

Напомним, ранее Марко Николич занимал пост наставника московского «Локомотива» с мая 2020 по октябрь 2021 года.