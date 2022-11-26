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Первая лига

Макарчук — о матче с ЦСКА: «Мы не хотим проигрывать в последней игре года»

26 Ноября 2022 • 11:47 Комментировать

Футболист «Сочи» Артём Макарчук высказался о встрече против ЦСКА в заключительном туре Фонбет Кубка России.

«Каждый футболист, выходя на поле, ждёт хорошей игры. Кубок или чемпионат — не имеет значения. В этом матче ЦСКА точно не захочет терять очки, а мы в свою очередь не хотим проигрывать в последней игре года. Дома играть приятнее. Чувствуется поддержка болельщиков, которые гонят тебя вперед», — цитирует Макарчука официальный сайт клуба. Игрок рассказал, что не особо следил за выступлениями «армейцев» в текущей кампании, однако знает, что это серьёзный соперник.

Напомним, что матч между «Сочи» и ЦСКА пройдёт сегодня, 26 ноября, на стадионе «Фишт». Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Артём Макарчук
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