Ливайя заявил, что был шокирован вылетом «Рубина» в Первую лигу

Экс-нападающий «Рубина» Марко Ливайя прокомментировал вылет казанской команды в Первую лигу.

«Я знаю, что «Рубин» вылетел из РПЛ. Я был в шоке, когда узнал, честно! Не знаю, что могло произойти с ними. К сожалению, я не слежу за командой, у меня нет времени смотреть российский чемпионат», — передает слова Ливайи «Чемпионат».

На данный момент «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 34 набранных очка после 19 туров.

Напомним, форвард выступал за казанский клуб с 2014 по 2016 год. Сейчас 29-летний футболист защищает цвета хорватского «Хайдука».