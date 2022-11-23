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Первая лига

Глушенков считает, что не стоило расформировывать «Спартак-2»

23 Ноября 2022 • 15:24 Комментировать

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков поделился мнением о закрытии команды «Спартак-2».

«Считаю, что это неправильное решение, потому что есть же ребята молодые, которые получают мало игрового времени, а там бы они получали его достаточно», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

По мнению футболиста, команду не стоило расформировывать, ведь «Спартак-2» всегда демонстрировал хороший результат.

Напомним, 23-летний нападающий принадлежал «Спартаку» с 2019 по 2022 год. Минувшим летом он на постоянной основе перебрался в «Крылья Советов».

В текущем сезоне Глушенков забил 6 мячей и сделал 5 ассистов в 19 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Спартак-2 Максим Глушенков
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