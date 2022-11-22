Агент Самошникова сообщил, когда появится информация о будущем игрока в «Рубине»

Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, ответил на вопрос о будущем игрока.

«27 ноября состоится последний матч в году с «Нефтехимиком», после мы переговорим с клубом, тогда у меня будет реальная информация», — приводит слова Моисеева «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в минувшее трансферное окно футболист казанского клуба мог оказаться в «Динамо», но на финишной прямой трансфер сорвался.

В текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах Первой лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.