Канчельскис — о Слуцком: «Это очень слабый тренер»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

Напомним, 15 ноября стало известно об уходе 51-летнего специалиста из казанского клуба, в котором он проработал почти три года.

По мнению Канчельскиса, Слуцкий — очень слабый тренер, и его приглашение в «Рубин» было ошибкой.

«У нас есть руководители, которые очень любят, когда им вешают лапшу. Слуцкий это любит делать, а они на это ведутся. Я общался со многими футболистами, все говорили, что он теоретик», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Слуцкий возглавлял казанцев с декабря 2019 года. Под его руководством «Рубин» вылетел в Первую лигу, где после 19 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.