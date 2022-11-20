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Первая лига

​Видео шикарного гола из Первой лиги видео

20 Ноября 2022 • 16:39 Комментировать
Нефтехимик
1:2
Волга Ульяновск
окончен

В воскресенье в Первой лиге проходил матч между «Нефтехимиком» и «Волгой». Гости из Ульяновска добились волевой победы со счётом 2:1. Сравнять счёт «Волга» смогла в концовке первого тайма – автором гола стал Кирилл Морозов. Футболисту удался невероятный по красоте удар из района правого угла штрафной площадки. Морозов направил мяч точно в дальнюю «девятку» без шансов для голкипера.

Видео гола Кирилла Морозова показала пресс-служба «Волги» в своём телеграм-канале.

 

«Волга» на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик», в свою очередь, располагается в районе экватора.

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Евро-Футбол.Ру,
Волга Ульяновск Кирилл Морозов
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