В воскресенье в Первой лиге проходил матч между «Нефтехимиком» и «Волгой». Гости из Ульяновска добились волевой победы со счётом 2:1. Сравнять счёт «Волга» смогла в концовке первого тайма – автором гола стал Кирилл Морозов. Футболисту удался невероятный по красоте удар из района правого угла штрафной площадки. Морозов направил мяч точно в дальнюю «девятку» без шансов для голкипера.

Видео гола Кирилла Морозова показала пресс-служба «Волги» в своём телеграм-канале.

«Волга» на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик», в свою очередь, располагается в районе экватора.