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Первая лига

Игнашевич: «Позицию нападающего точно не будем усиливать»

20 Ноября 2022 • 06:11 Комментировать
Балтика
1:0
Шинник
окончен

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал возможное усиление линии нападения в ближайшее трансферное окно.

«Позицию нападающего точно не будем усиливать. У нас пять форвардов», - сказал Игнашевич во время пресс-конференции после игры с «Шинником» (1:0).

Специалист отметил высокий уровень игры футболистов, о которых идёт речь, как минимум в сравнении с другими игроками Первой лиги.

Если говорить об остальных позициях, то здесь необходимо сперва довести до логического завершения нынешнюю часть сезона, а затем уже принимать какие-то решения, сказал Игнашевич.

После победы над «Шинником» «Балтике» удалось вырваться на лидирующую позицию в турнирной таблице второго по силе турнира России. Однако у соперников команды из Калининграда имеется игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Первая лига
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