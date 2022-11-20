Игнашевич: «Позицию нападающего точно не будем усиливать»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал возможное усиление линии нападения в ближайшее трансферное окно.

«Позицию нападающего точно не будем усиливать. У нас пять форвардов», - сказал Игнашевич во время пресс-конференции после игры с «Шинником» (1:0).

Специалист отметил высокий уровень игры футболистов, о которых идёт речь, как минимум в сравнении с другими игроками Первой лиги.

Если говорить об остальных позициях, то здесь необходимо сперва довести до логического завершения нынешнюю часть сезона, а затем уже принимать какие-то решения, сказал Игнашевич.

После победы над «Шинником» «Балтике» удалось вырваться на лидирующую позицию в турнирной таблице второго по силе турнира России. Однако у соперников команды из Калининграда имеется игра в запасе.