Кашчелан получил российское гражданство

Черногорский хавбек Младен Кашчелан, выступающий в составе калининградской «Балтики», получил российский паспорт. Указ президента страны Владимира Путина опубликовал в «Телеграме» сенатор Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Стоит отметить, что 39-летний футболист выступает в России с 2013 года. Ранее Кашчелан поиграл за «Тосно», «Тамбов» и тульский «Арсенал». В составе «Балтики» полузащитник выступает с 2019 года. Кашчелан является капитаном калиниградской команды.

За национальную сборную Черногории Младен провел 25 поединков.