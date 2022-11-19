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Первая лига

Кашчелан получил российское гражданство

19 Ноября 2022 • 11:08 Комментировать

Черногорский хавбек Младен Кашчелан, выступающий в составе калининградской «Балтики», получил российский паспорт. Указ президента страны Владимира Путина опубликовал в «Телеграме» сенатор Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Стоит отметить, что 39-летний футболист выступает в России с 2013 года. Ранее Кашчелан поиграл за «Тосно», «Тамбов» и тульский «Арсенал». В составе «Балтики» полузащитник выступает с 2019 года. Кашчелан является капитаном калиниградской команды.

За национальную сборную Черногории Младен провел 25 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Младен Кашчелан
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