Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Измайлов – о введении Fan ID в Первой и Второй лигах: «Мне о таком неизвестно»

18 Ноября 2022 • 18:24 Комментировать

Президент Футбольной Национальной Лиги Наиль Измайлов прокомментировал потенциальное внедрение системы идентификации болельщиков в Первой и Второй лигах России.

«Планируют ли со временем внедрение Fan ID в Первой и Второй лигах? Мне о таком неизвестно. Если это случится, продукт нужно будет максимально насытить программой лояльности», - цитирует Измайлова «Чемпионат».

Футбольный деятель считает, что данный электронный документ должен вызывать у каждого болельщика желание получить его в свои руки. Сделать это можно разными способами, среди которых предоставление скидок и организация розыгрышей ценных призов. В данный момент же ФНЛ не обладает достаточным количеством партнёрских связей для того, чтобы эту идею можно было реализовать.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фнл Наиль Измайлов fan id Первая лига Вторая лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.11.22 в 19:00
Балтика Балтика
Шинник Шинник
1.59 3.75 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Ноября
18:24 · Россия. Первая лига
Измайлов – о введении Fan ID в Первой и Второй лигах: «Мне о таком неизвестно»
15:28 · Россия. Первая лига
«Рубин» сообщил о трансфере официально
14:32 · Россия. Премьер-лига
Измайлов рассказал, почему в России мало частных клубов
11:04 · Россия. Первая лига
Измайлов рассказал о доходах Первой лиги
17 Ноября
23:50 · Россия. Премьер-лига
Измайлов – о «Спартаке-2»: «Не было роста молодых игроков»
16:53 · Россия. Первая лига
Бывший тренер «Рубина» рассказал о желании вернуться в Россию
15:41 · Россия. Первая лига
Черевченко прокомментировал возможное назначение в «Рубин»
14:11 · Россия. Первая лига
Агузаров: «В будущем Тедеев может стать идеальным тренером для сборной России»
09:27 · Россия. Первая лига
Широков - об отставке Слуцкого: «ФНЛ не его история, он ассоциирует себя с топ-тренерами»
09:16 · Россия. Первая лига
Слуцкий мог возглавить сборную Армении
04:23 · Россия. Первая лига
«Кубань» уволила Евдокимова
16 Ноября
15:03 · Россия. Первая лига
Слуцкий дисквалифицирован на три матча
11:48 · Россия. Первая лига
Кузнецов: «Слуцкий затянул с решением об уходе из «Рубина»
11:07 · Россия. Первая лига
Мостовой — о возможности возглавить «Рубин»: «Меня никто туда не пригласит»
10:28 · Россия. Первая лига
Стали известны имена кандидатов на место тренера «Рубина»
Все новости
Рекомендуем