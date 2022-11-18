Измайлов – о введении Fan ID в Первой и Второй лигах: «Мне о таком неизвестно»

Президент Футбольной Национальной Лиги Наиль Измайлов прокомментировал потенциальное внедрение системы идентификации болельщиков в Первой и Второй лигах России.

«Планируют ли со временем внедрение Fan ID в Первой и Второй лигах? Мне о таком неизвестно. Если это случится, продукт нужно будет максимально насытить программой лояльности», - цитирует Измайлова «Чемпионат».

Футбольный деятель считает, что данный электронный документ должен вызывать у каждого болельщика желание получить его в свои руки. Сделать это можно разными способами, среди которых предоставление скидок и организация розыгрышей ценных призов. В данный момент же ФНЛ не обладает достаточным количеством партнёрских связей для того, чтобы эту идею можно было реализовать.