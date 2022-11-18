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Первая лига

Московский клуб сделал предложение Криштиану Роналду

18 Ноября 2022 • 16:59 Комментировать (1)

Московский футбольный клуб «Родина» готов подписать португальского нападающего Криштиану Роналду, которого решили изгнать из «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью.

«Криштиану, похоже, ты не чувствуешь себя счастливым в «МЮ» и готов к новому вызову. Ждем тебя у нас в клубе и в виде бонуса дарим скидку на второй напиток в «Хмель и Солод», - говорится в публикации столичного клуба.

«Родина» выступает в Первой лиге. Команда занимает 13-е место после 18 сыгранных туров.

Роналду связан контрактом с «Манчестер Юнайтед» до лета 2023 года. Сегодня было объявлено, что клуб решил досрочно расторгнуть сотрудничество с 37-летним игроком.

Роналду рассказал, когда завершит карьеру

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Родина Москва
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Ноября 2022 в 17:06
Не, он в Родину не пойдёт... Он пойдёт на родину.. Только какую?...
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