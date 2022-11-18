Московский клуб сделал предложение Криштиану Роналду

Московский футбольный клуб «Родина» готов подписать португальского нападающего Криштиану Роналду, которого решили изгнать из «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью.

«Криштиану, похоже, ты не чувствуешь себя счастливым в «МЮ» и готов к новому вызову. Ждем тебя у нас в клубе и в виде бонуса дарим скидку на второй напиток в «Хмель и Солод», - говорится в публикации столичного клуба.

«Родина» выступает в Первой лиге. Команда занимает 13-е место после 18 сыгранных туров.

Роналду связан контрактом с «Манчестер Юнайтед» до лета 2023 года. Сегодня было объявлено, что клуб решил досрочно расторгнуть сотрудничество с 37-летним игроком.

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