Полузащитник Умарали Рахмоналиев, выступавший за «Бунёдкор», перебрался в российский футбол. 19-летнего узбекского игрока подписал казанский «Рубин». Об этом отрапортовала пресс-служба клуба.

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на 3,5 года. В нынешнем сезоне Умарали принял участие в 25 поединках и отметился семью забитыми мячами.

Ближайший матч «Рубин» проведет против «Уфы» на выезде. Встреча состоится в воскресенье, 20 ноября. После 18 туров Первой лиги казанский коллектив с 31 баллом занимает пятое место в турнирной таблице.