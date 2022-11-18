Измайлов рассказал о доходах Первой лиги

Руководитель Первой лиги Наиль Измайлов высказался о доходах турнира.

«Сейчас клубами обсуждается, как проценты будут распределяться, по каким критериям. И не считайте полтора миллиарда рублей на три года как прибыль. Это доход – из этих денег покрывается обеспечение контрактов. У лиги, конечно, есть и расходная часть. Нам необходимо будет инвестировать в развитие лиги», – приводит слова бывшего генерального директора столичного «Спартака» издание «Чемпионат».

Также функционер отметил, что не считает правильной стратегией принуждение к грамотному использованию средств клубами, поскольку их надо лишь направлять в нужную сторону.

Напомним, что Измайлов занимает свой пост с октября текущего года, работая в структуре второго по силе дивизиона на протяжении восьми последних месяцев.