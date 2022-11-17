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Первая лига

Широков - об отставке Слуцкого: «ФНЛ не его история, он ассоциирует себя с топ-тренерами»

17 Ноября 2022 • 09:27 Комментировать

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков прокомментировал уход Леонида Слуцкого из казанского «Рубина». Специалист подал в отставку по собственному желанию.

«Изначально было понятно, что ФНЛ не его история. Слуцкий в лиге давно не работал, не знает ее, ассоциирует себя с топ-тренерами. Может быть, морально не был готов в этой лиге», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Временно исполняющим обязанности главного тренера казанского коллектива был назначен Юрий Уткульбаев. После 18 туров «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Роман Широков
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