«Кубань» уволила Евдокимова

Мы уже сообщали о том, что «Кубань» раздумывает об увольнении Роберта Евдокимова, и к полуночи эти слухи подтвердились - сообщение о расставании с наставником появилось на официальном сайте клуба.

Руководство дежурно поблагодарило Роберта, который в общей сложности проработал с командой чуть более года. Роковым для него стало поражение от «Волги» со счетом 1:2 в шестом раунде пути регионов Фонбет Кубка России.

Плохо идут и дела в чемпионате - в турнирной таблице Первой лиги команда располагается на шестнадцатом месте, на ее счету лишь шестнадцать очков. Ранее Евдокимов работал с такими командами, как «Нижний Новгород», «Ротор», «Оренбург» и казахстанский «Тобол».