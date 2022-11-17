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Первая лига

«Кубань» уволила Евдокимова

17 Ноября 2022 • 04:23 Комментировать
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ФК Кубань
20.11 19:00

Мы уже сообщали о том, что «Кубань» раздумывает об увольнении Роберта Евдокимова, и к полуночи эти слухи подтвердились - сообщение о расставании с наставником появилось на официальном сайте клуба.

Руководство дежурно поблагодарило Роберта, который в общей сложности проработал с командой чуть более года. Роковым для него стало поражение от «Волги» со счетом 1:2 в шестом раунде пути регионов Фонбет Кубка России.

Плохо идут и дела в чемпионате - в турнирной таблице Первой лиги команда располагается на шестнадцатом месте, на ее счету лишь шестнадцать очков. Ранее Евдокимов работал с такими командами, как «Нижний Новгород», «Ротор», «Оренбург» и казахстанский «Тобол».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Роберт Евдокимов
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