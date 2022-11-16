Кузнецов: «Слуцкий затянул с решением об уходе из «Рубина»

Экс-игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался касательно вчерашней отставки Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина». Сообщалось, что наставник ушел по собственному желанию.

«Слуцкий затянул с решением. Когда на протяжении первого круга идет некачественная игра, ты начинаешь задумываться - что идет не так. Если не получается исправить, надо принимать решение», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что Слуцкий занимал пост главного тренера казанского коллектива с декабря 2019 года. Вместо него временно исполняющим обязанности наставника назначен Юрий Уткульбаев.