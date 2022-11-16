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Первая лига

Чепчугов: «Слуцкого ждёт работа в РПЛ»

16 Ноября 2022 • 07:30 Комментировать (1)

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина». Ранее стало известно, что специалист покинул команду по собственному решению.

«Леонид Викторович - великолепный тренер! Он принял мудрое решение. Безусловно, его ждёт работа в РПЛ после того, как он отдохнёт и проведёт самоанализ», - передает слова Чепчугова «РБ Спорт».

Слуцкий занимал пост главного тренера казанского коллектива с декабря 2019 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне вылетела из Премьер-лиги. В текущем розыгрыше Первого дивизиона «Рубин» занимает пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Сергей Чепчугов
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Комментарии (1)
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Юбор
16 Ноября 2022 в 08:27
Вот не умеет Чепчугов сказать правду, даже если она всем очевидна. Этот Слуцкий сгодится, разве что, на роль болбоя, да и то, если проведёт самоанализ.
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