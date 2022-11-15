​Раскрыты детали отставки Слуцкого

Во вторник было объявлено об уходе Леонида Слуцкого с должности главного тренера «Рубина». Опытный специалист оставил тренерское кресло в Казани по собственному желанию.

На сайте «Матч ТВ» раскрываются некоторые интересные детали отставки Слуцкого. По данным источника, 51-летний специалист принял такое решение после беседы с Рустемом Саймановым, занимающим должность генерального директора клуба. Так, после матча Первой лиги против «Енисея» (ничья 0:0) Сайманов позвал Слуцкого, и у них состоялся разговор на повышенных тонах.

Отмечается, что футболисты «Рубина» не ожидали, что отставка Леонида Слуцкого случится раньше межсезонья.

«Рубин» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.