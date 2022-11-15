В «Рубине» высказались о возможном назначении Юрана

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал возможное назначение Сергея Юрана на пост наставника команды. Ранее сообщалось, что казанский клуб рассматривает экс-рулевого «Химок» в качестве замены ушедшему Леониду Слуцкому.
«Нет, не рассматриваем», — заявил Яровинский «Спорт-Экспрессу».
Напомним, Слуцкий покинул «Рубин» по собственному желанию, он руководил командой с декабря 2019 года.
Помимо Юрана, СМИ называют Андрея Фёдорова и Вадима Гаранина кандидатами на пост главного тренера казанцев.
«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко после 18 туров.
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