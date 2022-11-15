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Первая лига

В «Рубине» высказались о возможном назначении Юрана

15 Ноября 2022 • 17:01 Комментировать

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал возможное назначение Сергея Юрана на пост наставника команды. Ранее сообщалось, что казанский клуб рассматривает экс-рулевого «Химок» в качестве замены ушедшему Леониду Слуцкому.

«Нет, не рассматриваем», — заявил Яровинский «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Слуцкий покинул «Рубин» по собственному желанию, он руководил командой с декабря 2019 года.

Помимо Юрана, СМИ называют Андрея Фёдорова и Вадима Гаранина кандидатами на пост главного тренера казанцев.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко после 18 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сергей Юран Олег Яровинский
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