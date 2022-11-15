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Первая лига

Юран прокомментировал возможное назначение в «Рубин»

15 Ноября 2022 • 16:54 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на информацию о возможном назначении в «Рубин». Напомним, ранее казанский клуб покинул Леонид Слуцкий, уйдя со своего поста по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял команду с 2019 года.

«Связывался ли со мной кто-то из «Рубина»? Пока что никто не связывался со мной. Про заинтересованность руководство клуба ко мне не знаю», — заявил Юран «Спорт-Экспрессу».

Стоит отметить, что в круг кандидатов на пост наставника «Рубина» также входят Андрей Фёдоров и Вадим Гаранин.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 31 набранное очко после 18 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сергей Юран
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15 Ноября 2022 в 17:10
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