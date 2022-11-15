Добровинский сообщил, кто может возглавить «Рубин»

Юрист Александр Добровинский заявил, что Сергей Юран рассматривается на пост главного тренера «Рубина». Напомним, ранее казанский клуб по собственному желанию покинул Леонид Слуцкий.

«Ходят слухи, что в ближайшее время соответствующее предложение о работе в «Рубине» поступит бывшему тренеру «Химок» Сергею Юрану», — приводит слова Добровинского «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в числе кандидатов на пост рулевого казанцев также числятся Вадим Гаранин и Андрей Фёдоров.

«Рубин» завершил первую часть сезона Первой лиги на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 31 набранное очко за 18 сыгранных туров.