Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Вилков пожелал Слуцкому вернуться к работе после отдыха

15 Ноября 2022 • 14:34 Комментировать

Экс-арбитр Михаил Вилков прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста наставника «Рубина». Эксперт считает, что если команда с таким хорошим составом не идет на первом месте, регулярно теряет очки на своем поле, то изменения неизбежны.

«Наверное, многие удивлены, что союз «Рубина» и Слуцкого длился очень долго. Но раз решили расстаться, то сейчас самое время: новый тренер спокойно будет готовить команду к весенней части чемпионата», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Экс-арбитр заявил, что желает удачи Слуцкому в дальнейшем, несмотря на их сложные отношения, ведь всегда нужно оставаться людьми.

Ранее стало известно, что 51-летний тренер покинул казанский клуб по собственному желанию. После 18 туров «Рубин» идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Михаил Вилков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
15:45 · Россия. Первая лига
Быстров — об уходе Слуцкого из «Рубина»: «У шоумена есть все шансы занять своё место»
15:33 · Россия. Первая лига
Фёдоров может возглавить «Рубин»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Слуцкий скоро найдёт себе клуб в РПЛ»
15:20 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о возможном назначении Слуцкого
15:08 · Россия. Первая лига
Фёдоров предположил, что могло стать причиной увольнения Слуцкого
14:34 · Россия. Первая лига
Вилков пожелал Слуцкому вернуться к работе после отдыха
14:29 · Россия. Первая лига
Димитров готов возглавить «Рубин»
14:15 · Россия. Первая лига
Кавазашвили считает, что причину неудач «Рубина» стоит искать не в Слуцком
14:09 · Россия. Первая лига
Белоус: «Слуцкому надо меньше размениваться на ток-шоу, блогеров и КВН»
14:03 · Россия. Первая лига
Булыкин: «Слуцкий уже давно перешёл в шоумены»
13:27 · Россия. Первая лига
В «Рубине» сообщили, кто будет тренировать команду до конца года
13:26 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «У Слуцкого нет харизмы»
13:22 · Россия. Первая лига
Юран готов рассмотреть предложение «Рубина» 1
13:12 · Россия. Первая лига
Тарханов готов возглавить «Рубин» 2
13:06 · Россия. Первая лига
Тарханов - о работе Слуцкого в «Рубине»: «Самый сложный период в его карьере»
Все новости
Рекомендуем