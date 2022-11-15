Вилков пожелал Слуцкому вернуться к работе после отдыха

Экс-арбитр Михаил Вилков прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста наставника «Рубина». Эксперт считает, что если команда с таким хорошим составом не идет на первом месте, регулярно теряет очки на своем поле, то изменения неизбежны.

«Наверное, многие удивлены, что союз «Рубина» и Слуцкого длился очень долго. Но раз решили расстаться, то сейчас самое время: новый тренер спокойно будет готовить команду к весенней части чемпионата», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Экс-арбитр заявил, что желает удачи Слуцкому в дальнейшем, несмотря на их сложные отношения, ведь всегда нужно оставаться людьми.

Ранее стало известно, что 51-летний тренер покинул казанский клуб по собственному желанию. После 18 туров «Рубин» идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко.