Белоус: «Слуцкому надо меньше размениваться на ток-шоу, блогеров и КВН»

Футбольный функционер Юрий Белоус, поработавший в московском «Локомотиве», прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста наставника казанского «Рубина». Тренер покинул команду по собственному желанию.

«Слуцкому необходимо отдохнуть. На мой взгляд, ему поменьше надо было размениваться на всякие ток-шоу, блогеров, КВН, а концентрироваться на профессии», - цитирует Белоуса «Спорт день за днем».

51-летний специалист занимал пост главного тренера «Рубина» с декабря 2019 года. Вместо него руководить командой до конца года будет Юрий Уткульбаев.

По итогам 18 туров Первой лиги казанский клуб занимает пятое место в турнирной таблице.