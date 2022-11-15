В «Рубине» сообщили, кто будет тренировать команду до конца года

Представитель пресс-службы казанского «Рубина» Иван Бодылевский высказался о назначении Юрия Уткульбаева на должность и. о. главного тренера команды. Напомним, что сегодня утром было объявлено об отставке Леонида Слуцкого.

«Юрий Уткульбаев будет возглавлять команду минимум до конца этого года. «Рубин» может возглавить Гаранин? Ничего про это сказать не могу», - приводит слова Бодылевского «Спорт-экспресс».

Слуцкий занимал пост наставника казанского коллектива с декабря 2019 года. При нем команда вылетела из Российской премьер-лиги. В текущем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге, занимая пятое место после 18 туров.