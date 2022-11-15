Тарханов готов возглавить «Рубин»

Известный тренер Александр Тарханов, поработавший у руля екатеринбургского «Урала», высказался о возможном трудоустройстве в казанский «Рубин». После ухода Леонида Слуцкого и. о. наставника команды утвержден Юрий Уткульбаев.

«Готов ли я помочь «Рубину»? Конечно! Карьеру еще не завершал. Открыт для предложений», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге российского футбола. После 18 проведенных туров команда с 31 очком располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В ближайших матчах казанскому коллективу будут противостоять «Уфа» и «Нефтехимик».