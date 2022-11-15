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Первая лига

Тарханов - о работе Слуцкого в «Рубине»: «Самый сложный период в его карьере»

15 Ноября 2022 • 13:06 Комментировать

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов отреагировал на уход Леонида Слуцкого с поста рулевого казанского «Рубина».

«Это был самый сложный период в его карьере. Конечно, сейчас Слуцкому лучше взять паузу. Ему нужно все осмыслить», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Слуцкий занимал пост наставника «Рубина» с 2019 года. По итогам сезона-2020/2021 казанская команда финишировала на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. В минувшем сезоне казанцы провалились, вылетев в Первую лигу. После 18 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Александр Тарханов
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