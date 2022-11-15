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Первая лига

Гаджиев дал совет Слуцкому после ухода из «Рубина»

15 Ноября 2022 • 12:59 Комментировать

Российский футбольный специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина». Об этом было объявлено сегодня, 15 ноября.

«Слуцкому стоит взять паузу, нужно все обдумать. На примере Ганчаренко в «Урале» мы видим, что пауза идет только на пользу. Нужно все проанализировать и двигаться дальше», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что Слуцкий возглавлял казанскую команду с декабря 2019 года. В минувшем сезоне коллектив вылетел из Премьер-лиги. В текущем розыгрыше Первой лиги «Рубин» занимает пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Леонид Слуцкий
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