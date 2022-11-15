Колосков: «Слуцкий - топ-тренер, он может возглавить любой клуб РПЛ»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался относительно отставки Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина».

«Слуцкий - топ-специалист. В РПЛ есть тренеры, которые в два-три раза слабее, чем Леонид. Слуцкий может возглавить абсолютно любой клуб РПЛ, это ему по силам», - приводит слова Колоскова Sport24.

Слуцкий занимал пост главного тренера казанского коллектива с декабря 2019 года.

В нынешнем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге. После 18 проведенных туров казанцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.