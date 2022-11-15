Билялетдинов готов вернуться в «Рубин»

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что готов возглавить команду после известия об отставке Леонида Слуцкого.

«Если «Рубин» пригласит, я готов вернуться. Это не чужая для меня команда. Слежу за клубом, и если руководство решит связаться со мной, то почему нет?» - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Слуцкий занимал пост главного тренера команды с декабря 2019 года. Вместо него исполняющим обязанности наставника был назначен Юрий Уткульбаев.

В сезоне-2022/2023 «Рубин» набрал 31 очко после 18 туров. Клуб занимает на пятое место в турнирной таблице Первой лиги.