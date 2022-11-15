«Рубин» назвал тренера, который заменит Слуцкого

Казанский «Рубин» объявил о том, что исполняющим обязанности главного тренера команды будет Юрий Уткульбаев. Он займет место у руля коллектива после ухода Леонида Слуцкого.

Под руководством этого специалиста казанская команда сыграет две оставшиеся встречи в рамках Первой лиги – против «Уфы» (20 ноября) и «Нефтехимика» (27 ноября).

В нынешнем сезоне «Рубин» набрал 31 очко после 18 туров. Команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице.

Напомним, что Слуцкий занимал пост главного тренера казанского коллектива с декабря 2019 года.