«Алания» неожиданно уступила в матче с «Родиной»

Неожиданным результатом закончился матч 18-го тура Первой лиги между «Аланией» и «Родиной». Команда из Владикавказа не смога победить в третьем поединке кряду сегодня также уступила, провалив первый тайм. До перерыва метко пробивали Амур Калмыков (дважды) и Иван Тимошенко. Лишь на 90-й минуте гол престижа за лидеров забил Александр Ташаев.

«Алания» делит первое место с «Балтикой», «Родина» после трех побед подряд идет 12-м.