«Алания» неожиданно уступила в матче с «Родиной»

Неожиданным результатом закончился матч 18-го тура Первой лиги между «Аланией» и «Родиной». Команда из Владикавказа не смога победить в третьем поединке кряду сегодня также уступила, провалив первый тайм. До перерыва метко пробивали Амур Калмыков (дважды) и Иван Тимошенко. Лишь на 90-й минуте гол престижа за лидеров забил Александр Ташаев.
«Алания» делит первое место с «Балтикой», «Родина» после трех побед подряд идет 12-м.
Протокол игры
|26'Калмыков Амур (0:1)
|28'Тимошенко Иван (0:2)
|45'Калмыков Амур (0:3)
|(1:3) Ташаев Александр90'
Солдатенко Ростислав•Татаев Алексей• 18'Засеев Азамат•Коротков Александр II•Кочиев Хетаг•Качмазов Сослан46' (Цараев Алан (46') •Галоян Артур•Петров Максим Вячеславович67' (Мазурин Андрей (67') •Хосонов Хетаг67' (Корян Аршак (67') •Гиоргобиани Николай• 40'Машуков Ислам67' (Ташаев Александр (67')
Сангаре Дэвид•Воропаев Артём•Караев Максим•Байтуков Руслан• 61'Клещенко Александр•Гордюшенко Астемир•Ната Уэсли•Петухов Илья74' (Мальцев Михаил (74') •Андреев Игорь•Тимошенко Иван69' (Морозов Владислав (69') •Калмыков Амур81' (Адаев Владислав (81')
13 ноября.
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