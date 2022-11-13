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Первая лига

«Алания» неожиданно уступила в матче с «Родиной»

13 Ноября 2022 • 18:57 Комментировать
Алания
1:3
Родина Москва
окончен

Неожиданным результатом закончился матч 18-го тура Первой лиги между «Аланией» и «Родиной». Команда из Владикавказа не смога победить в третьем поединке кряду сегодня также уступила, провалив первый тайм. До перерыва метко пробивали Амур Калмыков (дважды) и Иван Тимошенко. Лишь на 90-й минуте гол престижа за лидеров забил Александр Ташаев.

«Алания» делит первое место с «Балтикой», «Родина» после трех побед подряд идет 12-м.

Протокол игры  
Алания1:3Родина Москва
  26'Калмыков Амур (0:1)
  28'Тимошенко Иван (0:2)
  45'Калмыков Амур (0:3)
(1:3) Ташаев Александр90'  
Солдатенко РостиславТатаев Алексей  18'Засеев АзаматКоротков Александр IIКочиев ХетагКачмазов Сослан 46' (Цараев Алан ( 46') Галоян АртурПетров Максим Вячеславович 67' (Мазурин Андрей ( 67') Хосонов Хетаг 67' (Корян Аршак ( 67') Гиоргобиани Николай  40'Машуков Ислам 67' (Ташаев Александр ( 67')
Запасные: Хугаев АланДауров РусланТарба ЗаурЭльдарушев Абу-СаидДзахов ДавидНатабашвили Георгий
Сангаре ДэвидВоропаев АртёмКараев МаксимБайтуков Руслан  61'Клещенко АлександрГордюшенко АстемирНата УэслиПетухов Илья 74' (Мальцев Михаил ( 74') Андреев ИгорьТимошенко Иван 69' (Морозов Владислав ( 69') Калмыков Амур 81' (Адаев Владислав ( 81')
Запасные: Аилтон СильваКсенофонтов АлександрАликин ПавелГабараев АльбертАйдаров СергейАдеола РаймондРыков Владимир
13 ноября.

 

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