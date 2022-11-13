«СКА-Хабаровск» победил КАМАЗ и поднялся на пятое место

В матче 18-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» в домашних стенах принимал КАМАЗ. Хозяева поля отпраздновали победу над соседом по турнирной таблице со счетом 3:1. В составе хабаровчан дубль оформил Стародуб, еще один мяч забил Мусалов. Под занавес встречи голом престижа за гостей отметился Пальцев.

Благодаря сегодняшнему успеху хабаровский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице. КАМАЗ, в свою очередь, опустился на седьмую строчку.