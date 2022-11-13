«СКА-Хабаровск» победил КАМАЗ и поднялся на пятое место

В матче 18-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» в домашних стенах принимал КАМАЗ. Хозяева поля отпраздновали победу над соседом по турнирной таблице со счетом 3:1. В составе хабаровчан дубль оформил Стародуб, еще один мяч забил Мусалов. Под занавес встречи голом престижа за гостей отметился Пальцев.
Благодаря сегодняшнему успеху хабаровский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице. КАМАЗ, в свою очередь, опустился на седьмую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Стародуб Дмитрий39'
|(2:0) Мусалов Магомед56'
|(3:0) Стародуб Дмитрий65'
|87'Пальцев Валентин (3:1)
Имамов Ислам•Рукас Томас•Стародуб Дмитрий• 57'Фомин Денис•Мусалов Магомед• 6'Гелоян Ишхан56' (Алиев Саид (56'•80') •Бавин Юрий•Петров Илья 1'79' (Гащенков Михаил (79') •Мирошниченко Никита•Жамалетдинов Тимур•Александр Иванков69' (Левицкий Денис (69')
Мамин Алексей•Мохаммад Амир•Абрамов Артём•Толстопятов Николай• 90'Полюткин Антон•Кириллов Юрий76' (Тарасенко Захар (76') •Гаглоев Александр• 48'Бабаев Владлен•Бадртдинов Ильнур44' (Пальцев Валентин (44') •Таликин Дамир•Шамкин Даниил70' (Серченков Сергей (70')
13 ноября.
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