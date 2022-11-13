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Первая лига

«СКА-Хабаровск» победил КАМАЗ и поднялся на пятое место

13 Ноября 2022 • 12:58 Комментировать
СКА-Хабаровск
3:1
КАМАЗ
окончен

В матче 18-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» в домашних стенах принимал КАМАЗ. Хозяева поля отпраздновали победу над соседом по турнирной таблице со счетом 3:1. В составе хабаровчан дубль оформил Стародуб, еще один мяч забил Мусалов. Под занавес встречи голом престижа за гостей отметился Пальцев.

Благодаря сегодняшнему успеху хабаровский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице. КАМАЗ, в свою очередь, опустился на седьмую строчку.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск3:1КАМАЗ
(1:0) Стародуб Дмитрий39'  
(2:0) Мусалов Магомед56'  
(3:0) Стародуб Дмитрий65'  
  87'Пальцев Валентин (3:1)
Имамов ИсламРукас ТомасСтародуб Дмитрий  57'Фомин ДенисМусалов Магомед  6'Гелоян Ишхан 56' (Алиев Саид ( 56' 80') Бавин ЮрийПетров Илья  1' 79' (Гащенков Михаил ( 79') Мирошниченко НикитаЖамалетдинов ТимурАлександр Иванков 69' (Левицкий Денис ( 69')
Запасные: Помазан ЕвгенийСосранов РустамНатхо АмирАнисимов АндрейАдили МевланМуминов ИльясАлейников ВасилийТурсунов Игорь
Мамин АлексейМохаммад АмирАбрамов АртёмТолстопятов Николай  90'Полюткин АнтонКириллов Юрий 76' (Тарасенко Захар ( 76') Гаглоев Александр  48'Бабаев ВладленБадртдинов Ильнур 44' (Пальцев Валентин ( 44') Таликин ДамирШамкин Даниил 70' (Серченков Сергей ( 70')
Запасные: Денисов АлександрИсик АртёмМаляров НикитаКирсанов НикитаСмирнов Алексей СергеевичКуликов Александр
13 ноября.

 

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