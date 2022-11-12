Газизов ответил, доиграет ли «Уфа» сезон-2022/2023

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов высказался относительно финансовых проблем своего клуба. Он отметил, что это не помешает команде выступить во втором круге Первой лиги.

«Финансовые проблемы остаются, но ничего страшного. Доиграем ли сезон? Вторую часть сезона «Уфа» выиграет, а не доиграет», - приводит слова руководителя издание «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам 17 туров Первой лиги уфимский коллектив набрал 18 баллов и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. Недавно команда сменила главного тренера – с 27 октября пост наставника занимает 55-летний специалист Арслан Халимбеков.